За сутки в Украине обнаружили 6911 случаев заражения коронавирусом, 228 человек умерли

6 января, 2021, 09:00

В Украине зафиксировали 6911 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2978 человек; летальных случаев - 228; выздоровели - 14490 человек.

За вчера сделали 52968 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 34938, методом ИФА - 18030).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составляет 1090496 человек, 19357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb