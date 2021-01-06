За сутки в Украине обнаружили 6911 случаев заражения коронавирусом, 228 человек умерли
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 6 января 2021 года. В частности, заболели 203 ребенка и 406 медработников", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2978 человек; летальных случаев - 228; выздоровели - 14490 человек.
За вчера сделали 52968 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 34938, методом ИФА - 18030).
Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составляет 1090496 человек, 19357 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 761 898 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
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