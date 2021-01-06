6 января, 2021, 23:27

Избранный президент США Джо Байден обратился к Дональда Трампа на фоне беспорядков в стране

Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Обращение Байдена транслировал телеканал NBC .

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протест, а мятежом.

"Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и требовать прекращения этой осады ", - заявил он.

После этого появилась информация, что Трамп записал обращение на фоне беспорядков в столице и скоро опубликует его.