Захват Капитолия: Байден призвал Трампа повлиять на своих сторонников
6 января, 2021, 23:27
Избранный президент США Джо Байден обратился к Дональда Трампа на фоне беспорядков в стране
Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
Обращение Байдена транслировал телеканал NBC .
Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протест, а мятежом.
"Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и требовать прекращения этой осады ", - заявил он.
После этого появилась информация, что Трамп записал обращение на фоне беспорядков в столице и скоро опубликует его.