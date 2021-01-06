В столкновениях у Конгресса ранены несколько полицейских

6 января, 2021, 23:50

В результате столкновений между правоохранителями и протестующими у Конгресса США ранены несколько полицейских

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN .

"Несколько правоохранителей получили ранения, по меньшей мере одного доставили в больницу", - отмечает канал.

В то же время около 50 полицейских в экипировке для разгона демонстраций собрались на площади на восточной стороне Капитолия.

Ранее сообщалось о женщине, которая получила во время участия в протестах огнестрельное ранение. Обстоятельства этого инцидента устанавливаются.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .



6 января действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение в президентских выборах .