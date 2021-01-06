В Одессе произошло ДТП с участием пяти автомобилей, есть погибшие и пострадавшие

6 января, 2021, 12:47

В Одессе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В дорожной аварии, произошедшей на перекрестке улиц Мясоидивськой и Разумовской, есть погибшие и пострадавшие", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель "Toyota", двигаясь на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "BMW", который ехал на зеленый.

В результате ДТП последнее транспортное средство отбросило на другие три автомобиля - "Volkswagen", "Mercedes" и автобус "БАЗ", после чего произошло его возгорание. 29-летний водитель "BMW" и его пассажир погибли на месте происшествия. Водитель "Toyota" и два его пассажира с различными травмами госпитализированы.

Также доставлены в больницу и три пассажира «Volkswagen».

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