В Норвегии умерло два человека, которых вакцинировали от COVID-19

6 января, 2021, 11:34

В Норвегии в доме престарелых умерли двое пациентов, которым несколько дней назад сделали прививку от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Норвежское агентство по лекарственным средствам взялось за расследование того, связь между смертями и вакцинацией.

"Поэтому вероятно будут смерти, близкие к времени вакцинации. Затем мы должны рассмотреть, именно вакцина является причиной смерти, или это случайность, что это произошло так быстро после вакцинации", - сказал медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Штейнар Мадсен.

В норвежских домах престарелых в неделю умирает около 400 человек. Непонятно, в каком из таких домов жили двое погибших.

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