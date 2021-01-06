В Киеве произошла двойная ДТП

6 января, 2021, 08:39

В Святошинском районе Киева, недалеко от проспекта Победы, на пересечении Кольцевой дороги с Верховинной произошла двойная ДТП

Об этом сообщили Вартови.Еспресо.

"Сначала автомобиль такси Renault Logan врезался в маршрутку. В результате ДТП пострадал только таксист, которого госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом "перелом ноги". Дальше не все водители успели вовремя и безопасно затормозить, когда увидели разбитый Renault Logan и маршрутку", - отметили часовые.

По предварительным данным - со слов свидетелей, автомобиль BMW врезался в зад Daewoo Lanos, которого от удара развернуло на 180 градусов. При этом также был поврежден внедорожник Toyota LC Prado и Renault Duster, а также еще одна маршрутка. В этой аварии люди не пострадали, хотя на место приезжали 4 кареты скорой помощи.

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