В Киеве мать выбросила ребенка из окна восьмого этажа, мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии

6 января, 2021, 17:26

В Днепровском районе Киева мать выбросила своего трехлетнего ребенка из окна восьмого этажа

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

По словам соседей, сначала женщина выбрасывала вещи и продукты из окна, после чего выбросила своего сына. Они добавили, что последние дни женщина была постоянно в состоянии алкогольного опьянения, когда полицейские вывели женщину из квартиры, она была в неадекватном состоянии. Отмечается, что сейчас ей суждено психиатрическую экспертизу.

Ребенка госпитализировали в больницу Охматдет в тяжелом состоянии. Мальчика спасло то, что он пал не на асфальт и не на ограждение забора, а на землю.

По словам соседей, отец мальчика в это время работал таксистом. Они также утверждают, что мать ребенка постоянно конфликтовала со своим гражданским мужем.

Отмечается, что на месте работают патрульные полицейськии и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства чрезвычайной ситуации.

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