Укрпочта запустила услугу пополнения банковской карты

6 января, 2021, 15:23

Клиенты смогут пополнить карточку любого украинского банка платежных систем VISA и Mastercard

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

"В более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты, оборудованных платежными терминалами, теперь можно пополнить карточку любого украинского банка платежных систем VISA и Mastercard", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за одну операцию можно отнести сумму от 50 до 4999 грн. Комиссия за услугу составляет 1,5%, но не менее 10 грн. Условия зачисления средств зависят от условий банка-эмитента карты. Налично пополнить можно карточку с любой технологии - бесконтактную, с чипом или магнитной лентой.

Клиенты могут пополнить карту через оператора почтового отделения, назвав ему сумму пополнения и назвав 16-значный номер банковской карточки.

По словам заместителя генерального директора Укрпочты по развитию сети Дмитрия Полищука, услуга особенно востребована в тех населенных пунктах, где банки закрыли свои отделения.

"Не нужно тратить время на поиск банка или терминала. Наши клиенты могут принести наличные в почтовый офис и с помощью оператора пополнить свою карточку или карточку другого человека по индивидуальному 16-значному номеру. Услуга будет доступна в компьютеризированных отделениях компании с POS-терминалами ", - цитирует пресс-служба слова Полищука.

В пресс-службе напомнили, что кроме пополнения платежной карточки в отделениях Укрпочты, клиенты также могут снять без комиссии средства с банковских карнток Visa, MasterCard, Простиро.

Национальный почтовый оператор 5000 собственных POS-терминалов для приема платежных карточек в наиболее загруженных почтовых отделениях в областных центрах и населенных пунктах, где проживает более 2000 жителей. По количеству торговых терминалов Укрпочта входит в пятерку крупнейших участников платежных систем.