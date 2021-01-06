Украинские воинские звания привели в соответствие стандартам НАТО

6 января, 2021, 15:43

Министр обороны Андрей Таран подписал указ, который приводит украинские воинские звания в соответствие стандартам НАТО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Согласно сообщению, министр обороны Андрей Таран подписал приказ о введении Перечня кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116.

По словам Тарана, указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО, что является очередным шагом для обеспечения совместимости с вооруженными силами государств-членов.

Отмечается, что подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных Сил Украины до 2025 года.

По словам министра, эти решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.

"Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающий создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечении", - цитирует пресс-служба слова Тарана.

В пресс-службе напомнили, что адаптация и использование стандартов НАТО в сфере обороны в соответствии с политикой Альянса является одной из целей утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским Годовой национальной программы под эгидой Украина-НАТО.