Украина накопила рекордные объемы газа за последние 10 лет

6 января, 2021, 18:05

Украина по итогам 2020 года накопила 23,5 млрд куб. м газа, что является самым высоким показателем на начало нового года за последнее десятилетие

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансгаза.

"Оператор газохранилищ Украины успешно завершил первый год самостоятельной работы после анбандлингу. На начало 2021 отечественные подземные хранилища газа (ПХГ) были наполнены до 23,5 млрд куб. м газа - это самый высокий показатель на начало нового года за последнее десятилетие. Из них 7 , 7 млрд куб. м принадлежат иностранным компаниям из 24 стран ", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается, что в 2020 году Украина почти в четыре раза увеличила объемы хранения газа, принадлежащих нерезидентам.

Кроме того, по данным Укртрансгаза, в октябре-декабре 2020 года с украинских ПХГ отобрано 4,6 млрд куб. м газа, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего в течение прошлого года уровень отбора составил 7,8 млрд куб. м газа.

В пресс-службе добавили, что на 1 января 2021 запас природного газа в подземных хранилищах составляет 23,5 млрд куб. м газа. Это на четверть больше показателя прошлого года.

В частности, по состоянию на начало года иностранные трейдеры сохраняют в режиме "таможенный склад" 7,7 млрд куб. м газа, что в 3,8 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Из них в short haul режиме накоплен 4,7 млрд куб. м.

Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,9 млрд куб. м, что в 3,1 раза больше, чем в 2020 году. Из них объем газа, переданного в ПХГ в режиме short haul составляет 0,5 млрд куб. м.

Также отмечается, что оператор газохранилищ Украины завершил 2020 года, имея договорные отношения с 848 компаниями против 651 компании на начало 2020 года. При этом количество заказчиков-нерезидентов в течение 2020 удвоилось - до 90 компаний из 24 зарубежных стран. В начале 2020 году в Украине свой газ хранили представители 14 иностранных государств.

По словам в. и. о. генерального директора Укртрансгаза Сергея Переломы, первый год работы самостоятельного Оператора газохранилищ Украины, успешный.

"Мы воспользовались ситуацией на мировом газовом рынке, чтобы создать необходимые для украинских потребителей запасы газа, а также привлечь новых иностранных заказчиков. По оценкам наших клиентов, этому способствовали конкурентоспособный тариф на хранение газа и специальный тариф на транспортировку газа short haul", - цитирует пресс-служба слова Переломы.

Также, по его словам, важную роль сыграл рост доверия со стороны международного сообщества благодаря системным реформам, в частности, завершению анбандлингу Оператора ГТС.

«Short haul» - услуга, которая дает возможность получать скидку на транспортировку между определенными точками входа или выхода на межгосударственных соединениях (мощность с ограничениями), в том числе для последующего хранения природного газа в ПХГ Украины.

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