Следователь СБУ попался на растрате арестованных ювелирных изделий почти 9 млн грн

6 января, 2021, 21:27

Следователь по особо важным делам Службы безопасности Украины (СБУ) попался на растрате арестованных ювелирных изделий весом более 24 кг на общую сумму 8500000 грн

Об этом сообщила пресс служба Государственного бюро расследований.

По данным предварительного следствия, 14 января 2019 правоохранитель безосновательно принял решение о передаче ювелирных изделий из золота и серебра весом более 24 кг, которые были изъяты у гражданина Украины в Международном аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года. При этом следователь достоверно знал, что постановлением районного суда Львова на них наложен арест.

Отмечается, что гражданин, которому следователь вернул ювелирные изделия общей стоимостью в ломе более 8600000 грн, растратил их.

Отмечается, что в случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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