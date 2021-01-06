Следователь СБУ попался на растрате арестованных ювелирных изделий почти 9 млн грн
Об этом сообщила пресс служба Государственного бюро расследований.
По данным предварительного следствия, 14 января 2019 правоохранитель безосновательно принял решение о передаче ювелирных изделий из золота и серебра весом более 24 кг, которые были изъяты у гражданина Украины в Международном аэропорту "Львов" в ноябре 2018 года. При этом следователь достоверно знал, что постановлением районного суда Львова на них наложен арест.
Отмечается, что гражданин, которому следователь вернул ювелирные изделия общей стоимостью в ломе более 8600000 грн, растратил их.
Отмечается, что в случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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