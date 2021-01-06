СБУ разоблачила в Киеве группу неонацистов во главе с "Гитлером"

6 января, 2021, 18:27

Служба безопасности разоблачила в Киеве неонацистскую террористическую группу последователей австралийского террориста Брентона Тарранта

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, лидером группировки является злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Отмечается, что через средства электронной связи и мессенджеры организовывал конспиративную сеть с массового распространения материалов, в частности "манифеста" Брэндона Таррант с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве.

По информации СБУ, "манифест" также был специально переведен на украинском и русском языках и распространялся в виде печатного издания, неоднократно вызывало острокритическая отзывы внешнеполитических ведомств Австралии и Новой Зеландии.

В результате экспертиз и обысков, правоохранители получили доказательства причастности "Гитлера" к преступной деятельности. Были изъяты печатные издания "манифеста", средства связи и оргтехника, с использованием которой распространяли террористические материалы, а также неонацистская символика.

Лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении публичных призывов к совершению террористического акта. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В СБУ напомнили, что ранее активное участие в деятельности этой группы принимали несколько человек из неонацистской среды, одним из главарей которых был гражданин РФ, задержанный летом 2020 года в Киеве. Иностранцу было объявлено подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В ведомстве также отметили, что в марте 2019 году идеолог неонацистов Брентон Таррант убил и ранил 40 мусульман в мечетях города Крайчестер в Новой Зеландии. Террорист осуществлял онлайн трансляцию расстрела мирных верующих, а перед этим распространил в сети так называемый манифест "Большая замена", в котором призвал к совершению терактов в отношении представителей других рас и религий.

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