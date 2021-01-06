"" Обеспокоенны происходящим в Вашингтоне": Украина отреагировала на беспорядки в США

6 января, 2021, 23:58

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено ситуацией в США

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает необходимым восстановить верховенство права в стране.

Об этом он написал на своей странице в Twitter .

По его словам, восстановление демократических процедур в США важно не только для Америки, но и для всего мира, в том числе для Украины.

"Обеспокоенный событиями в Вашингтоне. Уверен, что американская демократия справится с этим вызовом. Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее", - заявил он.

Напомним, что сегодня обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .

Избранный президент США Джо Байден обратился к Трампа на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп записал видеообращение на фоне беспорядков возле и в здании Конгресса США, в котором попросил своих сторонников покинуть Капитолий.

В то же время американский президент в очередной раз подчеркнул, что президентские выборы в США были сфальсифицированы.