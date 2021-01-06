Погиб 16-летний сын бизнесмена и политика Корбана
Об этом со ссылкой на "Украинскую правду" информирует "Еспресо.Запад".
Парень и его одноклассница (проживавшей в Новоалександровке) Юлия Васик поехали в поле кататься на квадроцикле. Когда дети не вернулись, мать девушки заявила в полицию. Одноклассников вместе с квадроциклом нашли возле села в реке Мокрая Сура.
По предварительно версии, Лев с Юлей выезжали на небольшой мостик, однако не справились с управлением и улетели в реку. Несмотря на то, что она неглубокая, дети не имели возможности выбраться, поскольку были пристегнутыми.
Полиция сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное производство.
Проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.
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