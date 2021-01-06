Погиб 16-летний сын бизнесмена и политика Корбана

6 января, 2021, 10:21

Сын политика и бизнесмена Геннадия Корбана Лев и его подруга погибли в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле

Об этом со ссылкой на "Украинскую правду" информирует "Еспресо.Запад".

Парень и его одноклассница (проживавшей в Новоалександровке) Юлия Васик поехали в поле кататься на квадроцикле. Когда дети не вернулись, мать девушки заявила в полицию. Одноклассников вместе с квадроциклом нашли возле села в реке Мокрая Сура.

По предварительно версии, Лев с Юлей выезжали на небольшой мостик, однако не справились с управлением и улетели в реку. Несмотря на то, что она неглубокая, дети не имели возможности выбраться, поскольку были пристегнутыми.

Полиция сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное производство.

Проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

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