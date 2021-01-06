На Рождество в Украине ожидается дождь и мокрый снег, - Наталья Диденко
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Где будет выпадать снег, ожидается налипание мокрого снега - водители, осторожно! Это больше касается западных областей, Винницкой, вечером - Житомирской и западных районов Киевщины", - предупредила синоптик.
В восточной части Украины, в Днепре с районами, Запорожской областях и в Крыму осадки более вероятны 7 декабря вечером.
Ветер будет юго-восточным, а на Западе северо-западным, порывистым.
Температура воздуха в ночь на Рождество предполагается около нуля.
Днем 7 января ожидается + 2 + 6 градусов, в южной части + 5 + 12 градусов, на Западе и на северо-востоке Украины 0 + 3 градуса.
В Киеве на Рождество пойдет дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет с юго-востока, порывистый. Температура воздуха в столице ночью около нуля, днем 7 января ожидается + 2 + 4 градуса.
"Похолодание до "минусов " придет в Украину на следующей неделе, как раз на Маланки-Василия. Всем сегодняшним Сочельником тепла, согласия, вкусной кутьи, Божьей милости", - написала Наталья Диденко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb