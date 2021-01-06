На Харьковщине россиянин пытался скрыться от пограничников во рву, но его обнаружил тепловизор

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Правоохранители обнаружили неизвестное лицо, которое незаконно пересекло границу вблизи населенного пункта Токаревка, что в Дергачевском районе. На задержание неприглашнного отправился пограничный наряд, от которого нарушитель пытался спрятаться в заснеженном рва. Он не учел, что тепловой силуэт человека на холодном снегу очень хорошо" видит "тепловизионная камера", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. Он оказался гражданином РФ. Задержанный рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине. В нарушение границы его подтолкнули непогашенные кредиты, по которым его ограничили в праве выезда из РФ.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на россиянина составлены материалы административного производства. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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