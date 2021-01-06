Минздрав меняет компанию для закупки COVID-вакцин, - Степанов

6 января, 2021, 10:45

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что министерство изменит компанию для выполнения технической функции по закупке вакцин

Об этом министр здравоохранения сообщил во время брифинга 6 января, передает "РБК-Украина".

"В ближайшее время мы изменим компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в соцсетях и получать какую-то минуту славы", - заявил он.

Кроме того, по его словам, ГП "Медзакупивли" продолжают свою работу, несмотря на их заявления об остановке. Он назвал это фейком.

"Предприятие работает в штатном режиме", - заявил он.

Отметим, что председатель госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинял Минздрав в задержке с приобретением вакцин против коронавируса.

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