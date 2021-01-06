Коронавирус: в Италии расследуют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла вскоре после вакцинации

6 января, 2021, 18:50

В Италии выясняют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла вскоре после получения вакцины от коронавируса

Об этом пишетЕвропейская правда .

По информации издания, женщина проживала в доме престарелых в Генуе и получила вакцину 5 января. Вскоре после этого ее госпитализировали с инсультом, утром 6 января она умерла.

Учитывая незначительный интервал времени между вакцинацией и инсультом, причины ее смерти тщательно расследуются.

По информации регионального агентства здравоохранения Лигурии, пока ничто не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом.

В издании напомнили, что в Норвегии также выясняют причины смерти двух человек, которые незадолго перед тем получили вакцину от коронавируса.

При этом медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам отметил, что сейчас вакцинированы слабые и уязвимые лица, имеющие серьезные заболевания, поэтому возможны смерти, близкие к времени вакцинации. В таких случаях осуществляться расследование, это случайное совпадение, смерть связана с получением вакцины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb