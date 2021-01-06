Коронавирус: в Италии расследуют причины смерти 89-летней женщины, которая умерла вскоре после вакцинации
Об этом пишетЕвропейская правда .
По информации издания, женщина проживала в доме престарелых в Генуе и получила вакцину 5 января. Вскоре после этого ее госпитализировали с инсультом, утром 6 января она умерла.
Учитывая незначительный интервал времени между вакцинацией и инсультом, причины ее смерти тщательно расследуются.
По информации регионального агентства здравоохранения Лигурии, пока ничто не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом.
В издании напомнили, что в Норвегии также выясняют причины смерти двух человек, которые незадолго перед тем получили вакцину от коронавируса.
При этом медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам отметил, что сейчас вакцинированы слабые и уязвимые лица, имеющие серьезные заболевания, поэтому возможны смерти, близкие к времени вакцинации. В таких случаях осуществляться расследование, это случайное совпадение, смерть связана с получением вакцины.
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