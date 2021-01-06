Главные ограничения для продавцов сейчас - это покупательная способность потребителей, - Нацсовет экономразвития

6 января, 2021, 08:12

Сейчас главные ограничения для продавцов - это покупательная способность украинцев

Такую позицию высказал председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Главные ограничения, которые на сегодняшний день действуют - это ограничение нашей с вами покупательной способности. Это худшее, что может быть для любого продавца", - сказал Дорошенко.

По его словам, всё остальное просчитано или соглашается правительство, "чтобы не было того как весной, когда вступили в силу многие ограничения и каждый контролирующий орган по-своему их трактовал: приходили и не давали работать, накладывали штрафы, а потом требовали объяснений".

Дорошенко утверждает, что сейчас в Министерстве экономического развития стараются, чтобы все сразу знали свои права и осознавали, что допускать нельзя, а что - нет.

Правительство в декабре ввело локдаун с 8 до 24 января 2021 года. Под запретом будет работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос), кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров, а также ТРЦ (разрешено торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией ).

Американская торговая палата призвала Кабинет министров пересмотреть постановление о карантине и ограничительные меры с 8 по 24 января, поскольку оно "ограничивает права потребителей" и может даже привести к конфликтам в магазинах.

Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах при локдауну с 8 по 24 января.

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