Для вакцинированных и больных COVID-19 Литва рассматривает возможность внедрения иммунного паспорта

6 января, 2021, 20:36

Правительство Литвы рассматривает возможность внедрения иммунного паспорта, а также реестра лиц, отказавшихся от вакцинации

Об этом пишет LRT .

По словам премьер-министра Литвы Игриды Шимоните, вопрос введения иммунного паспорта обсуждается в правительстве, однако четкого решения пока нет.

"Не только люди, которые были вакцинированы, могут претендовать на такой паспорт, но и люди, которые больны и имеют антитела в организме", - цитирует издание слова Шимоните.

По ее словам, такие меры были бы справедливыми к людям, которые имеют временный иммунитет к COVID-19, поскольку сейчас для всех действуют одинаковые карантинные правила.

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