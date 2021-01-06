Для вакцинированных и больных COVID-19 Литва рассматривает возможность внедрения иммунного паспорта
6 января, 2021, 20:36
Правительство Литвы рассматривает возможность внедрения иммунного паспорта, а также реестра лиц, отказавшихся от вакцинации
Об этом пишет LRT .
По словам премьер-министра Литвы Игриды Шимоните, вопрос введения иммунного паспорта обсуждается в правительстве, однако четкого решения пока нет.
"Не только люди, которые были вакцинированы, могут претендовать на такой паспорт, но и люди, которые больны и имеют антитела в организме", - цитирует издание слова Шимоните.
По ее словам, такие меры были бы справедливыми к людям, которые имеют временный иммунитет к COVID-19, поскольку сейчас для всех действуют одинаковые карантинные правила.
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