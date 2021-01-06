 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаДенисова просит КСУ признать медицинскую реформу неконституционной

Денисова просит КСУ признать медицинскую реформу неконституционной

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Конституционный суд Украины признать неконституционной реформу здравоохранения

Об этом Денисова написала в Facebook.

"Сегодня обратилась в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19 ", - написала она.

По ее словам, новым вызовом для Украины стала борьба с пандемией COVID-19, но большинство государственных органов и служб "оказались не готовы ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому". По мнению Денисовой, в противодействии болезни нанесли сложностей определенные законодательные изменения и основана в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства.

Денисова отметила, что действующее законодательство в внедрении карантина также оказалось не адаптированным к угрозе здоровью, которая возникла. Речь идет о законах Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Об этом, по ее словам, свидетельствуют как внесенные в течение марта-мая 2020 поправки к этим законам, так и принятых другими законами и правовыми актами.

"Таким образом, возникла ситуация, при которой начата медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримо цели средств достижения - противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека ", - подчеркнула Денисова.

Она пояснила, что в обращениях затрагивались вопросы относительно неконституционности внедряемой медицинской реформы, глупости, несоизмеримости цели и мероприятий, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины.

Денисова также обратила внимание, что в статье 49 Конституции Украины закреплены основополагающие принципы о праве каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, а здравоохранение обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 января, 2021 среда

5 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать