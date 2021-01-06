Денисова просит КСУ признать медицинскую реформу неконституционной

6 января, 2021, 16:15

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Конституционный суд Украины признать неконституционной реформу здравоохранения

Об этом Денисова написала в Facebook.

"Сегодня обратилась в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины, касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросам ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19 ", - написала она.

По ее словам, новым вызовом для Украины стала борьба с пандемией COVID-19, но большинство государственных органов и служб "оказались не готовы ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому". По мнению Денисовой, в противодействии болезни нанесли сложностей определенные законодательные изменения и основана в 2017 году медицинская реформа, которая происходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства.

Денисова отметила, что действующее законодательство в внедрении карантина также оказалось не адаптированным к угрозе здоровью, которая возникла. Речь идет о законах Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Об этом, по ее словам, свидетельствуют как внесенные в течение марта-мая 2020 поправки к этим законам, так и принятых другими законами и правовыми актами.

"Таким образом, возникла ситуация, при которой начата медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмеримо цели средств достижения - противоэпидемических мероприятий, привели к нарушениям и ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека ", - подчеркнула Денисова.

Она пояснила, что в обращениях затрагивались вопросы относительно неконституционности внедряемой медицинской реформы, глупости, несоизмеримости цели и мероприятий, которые пыталось установить правительство для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины.

Денисова также обратила внимание, что в статье 49 Конституции Украины закреплены основополагающие принципы о праве каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, а здравоохранение обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb