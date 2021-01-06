Биткоин впервые превысил отметку в $ 35 000

6 января, 2021, 09:49

Стоимость криптовалюты биткоин впервые превзошла отметку в $ 35 000

Об этом сообщает Reuters.

Курс биткоина снова обновил исторический максимум. На торгах он достиг цифры - $ 35,879.

Цифровая валюта выросла более чем на 800% с середины марта.

В январе биткойн вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовался очередным рекордом.

Напомним, 2 января криптовалюта биткоин установила новый исторический максимум и теперь стоит $ 29601.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb