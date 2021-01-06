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Espreso.tvОбществоБиткоин впервые превысил отметку в $ 35 000

Биткоин впервые превысил отметку в $ 35 000


фото: reuters
Стоимость криптовалюты биткоин впервые превзошла отметку в $ 35 000

Об этом сообщает Reuters.

Курс биткоина снова обновил исторический максимум. На торгах он достиг цифры - $ 35,879.

Цифровая валюта выросла более чем на 800% с середины марта.

В январе биткойн вырос более чем на 20%. Для Bitcoin начало 2021-го ознаменовался очередным рекордом.

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