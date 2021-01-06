Базовый уход за волосами: что советуют эксперты

6 января, 2021, 12:28

Волосы могут выглядеть роскошно, что бы вы с ними ни делали. Секрет — в правильном и регулярном уходе

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Без него даже неокрашенные волосы, которые не поддаются укладыванию феном, утюжком и другими средствами стайлинга, постепенно теряют сияние и силу. Не обязательно быть бьюти-гуру, достаточно знать лишь несколько простых правил, чтобы сохранить силу и красоту волос.

1. Правильный шампунь — залог успешного ухода

Выбирайте шампунь в соответствии с типом волос. Простые истины актуальны как никогда. На шампунях (как и на всех других средствах) не зря указаны тип волос и проблемы, которые они решают. Перед покупкой обратите внимание на состав и прочитайте о компонентах, если не доверяете производителю. Благодаря интернету это можно сделать прямо в магазине с помощью смартфона.

Сегодня особой популярностью пользуются органические шампуни без сульфатов и силиконов. Первое время волосы могут выглядеть не лучшим образом, если до этого вы отдавали предпочтение другим продуктам. Это связано с тем, что природные компоненты вымывают из кутикулы всю химию, дающую гладкость, и начинают ухаживать за волосами "с нуля".

Если вы увлекаетесь стайлингом, минимум раз в неделю вам придется мыть голову сульфатным шампунем. Дело в том, что только сульфаты способны тщательно вымыть из волос остатки укладочных средств.

2. Дополнительные средства для разного типа волос.

Стандартный дуэт для базового ухода после мытья головы — кондиционер и маска. Их тоже нужно выбирать в соответствии с типом волос. В целом функции кондиционера сводятся к разглаживанию чешуек и увлажнению, маска же предназначена для питания и восстановления. Частности же предусматривают множество вариантов для решения тех или иных задач: например, спрей против выпадения волос или маска для густоты волос бренда Kerastase в EVA, оттеночные бальзамы, сыворотки для укрепления и многое другое.

Учитывайте длину, длинные волосы априори требует больше ухода, чем короткие. Они сильнее подвержены последствиям регулярных укладок, истощению, сухости и расслаиванию. Если у вас длинные волосы, старайтесь не утяжелять их у корней и тщательно ухаживайте за кончиками с помощью масок, сывороток и масел.

3. Безопасная укладка с термозащитой.

Нанесение термозащитных средств перед укладкой спасает от повреждений, сухости и помогает сохранить природное сияние. Помните важное правило: термозащиту наносите на влажные волосы и распределяйте ее по всей длине гребнем, а утюжок для выпрямления используйте только на сухих волосах. При горячей укладке не пользуйтесь металлическими расческами и заколками, чтобы исключить дополнительную нагрузку на волосы.

4. Своевременный и регулярный отдых от стайлинга.

Нашим волосам порой нужно передохнуть от укладочных средств и термоприборов. Эффективный уход — это тоже нагрузка, хоть и полезная. Чем чаще и дольше вы пользуетесь стайлингом, тем щедрее питаете волосы ухаживающими средствами. Так можно и перестараться. Хотя бы на несколько дней (лучше до недели) в месяц оставляйте на полке пенку и лак и расчесывайтесь без фена, утюжка и плойки.

В базовом уходе за волосами нет ничего сложного. Разве что придется заглянуть в Google и почитать о компонентах, но на этом все. Выполнения перечисленных рекомендаций уже будет достаточно, чтобы поддерживать здоровье и красоту волос. Также не забывайте про сбалансированное питание и полезные элементы, в частности полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и витамины группы B.