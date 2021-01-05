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Зеленский получил почти 4,6 млн гривен роялти от "Квартала 95", - декларация

Президент Владимир Зеленский задекларировал 4 миллиона 354 тис. 832 гривни роялти от ООО "Квартал-95"

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

В частности, 30 декабря Зеленский получил две выплаты от ООО "Квартал 95" на 1млн 48 тыс. грн и 3 млн 306 тыс. 832 грн. Во второй декларации говорится о выплате президенту в тот же день 235 тыс. грн роялти от ООО "Киностолица". В сумме президент получит 4 млн. 589 тыс. 832 грн роялти.

Отметим, что в прошлом году Владимир Зеленский задекларировал значительно большую сумму роялти от своих компаний - она составляли около 5 млн грн.

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