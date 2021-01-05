В Украине началась регистрация на пробное ВНО

5 января, 2021, 10:40

Во вторник, 5 января, в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в период с 5 по 19 января 2021 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Пробное ВНО проводится с целью ознакомления желающих с процедурой проведения оценки, структурой и содержанием тестовой тетради, порядком доступа к пункту тестирования и рабочего места.

Участники пробного ВНО смогут:

ознакомиться со стандартизированными тестами, которые соответствуют требованиям программ, характеристикам и структуре сертификационных работ внешнего независимого оценивания 2021 года;

выполнить пробный тест и попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

узнать правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования в определенное время;

получить результат пробного тестирования с помощью специального сервиса (по желанию);

психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

научиться эффективно распределять время;

оценить свой уровень знаний.

Пробное ВНО является платной услугой. Стоимость одного тестирования для одного человека объявлено на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам состоится 10 апреля.

В 2021 году участники могут выбрать только по одному предмету для прохождения пробного оценивания.

Напомним, ранее правительство одобрило проект указа президента о премии в 5 тыс. грн участникам ВНО, которые получили максимальное количество баллов.

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