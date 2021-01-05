В США конгрессмены требуют от ФБР открыть уголовное дело против Трампа
Об этом сообщил в Twitter Тед Лью.
"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп сделал несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором он требовал от госсекретаря штата Джорджия Раффенспергера "найти 11780 голосов" для "пересчета", - написал Лью.
Конгрессмен отметил, что вместе с коллегой направил в ФБР письмо с требованием возбудить уголовное дело ".
As former prosecutors, @RepKathleenRice and I believe @realDonaldTrump committed multiple crimes during the phone call in which he threatened GA SoS Raffensperger to "find 11,780" votes or to "recalculate."- Ted Lieu (@tedlieu) January 4, 2021
Today we made a criminal referral to the @FBI . https://t.co/M9l5DWaUJK
Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора Трамп потребовал от Раффенспергера найти нужное количество голосов для обеспечения ему победы в Джорджии на выборах президента.
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