В США конгрессмены требуют от ФБР открыть уголовное дело против Трампа

5 января, 2021, 11:10

Конгрессмены от Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс требуют от ФБР начать уголовное расследование действий действующего президента страны Дональда Трампа

Об этом сообщил в Twitter Тед Лью.

"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп сделал несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором он требовал от госсекретаря штата Джорджия Раффенспергера "найти 11780 голосов" для "пересчета", - написал Лью.

Конгрессмен отметил, что вместе с коллегой направил в ФБР письмо с требованием возбудить уголовное дело ".

As former prosecutors, @RepKathleenRice and I believe @realDonaldTrump committed multiple crimes during the phone call in which he threatened GA SoS Raffensperger to "find 11,780" votes or to "recalculate."



Today we made a criminal referral to the @FBI . https://t.co/M9l5DWaUJK - Ted Lieu (@tedlieu) January 4, 2021

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора Трамп потребовал от Раффенспергера найти нужное количество голосов для обеспечения ему победы в Джорджии на выборах президента.

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