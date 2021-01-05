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В США конгрессмены требуют от ФБР открыть уголовное дело против Трампа


фото: www.nbcnews.com
Конгрессмены от Демократической партии США Тед Лью и Кэтлин Райс требуют от ФБР начать уголовное расследование действий действующего президента страны Дональда Трампа

Об этом сообщил в Twitter Тед Лью.

"Как бывшие прокуроры мы с Кэтлин Райс считаем, что Дональд Трамп сделал несколько преступлений во время телефонного разговора, в котором он требовал от госсекретаря штата Джорджия Раффенспергера "найти 11780 голосов" для "пересчета", - написал Лью.

Конгрессмен отметил, что вместе с коллегой направил в ФБР письмо с требованием возбудить уголовное дело ".

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора Трамп потребовал от Раффенспергера найти нужное количество голосов для обеспечения ему победы в Джорджии на выборах президента.

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