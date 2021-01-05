В Румынии осадки вызвали наводнения, объявлены "красные" коды опасности

5 января, 2021, 14:33

В Румынии ночью и утром 5 января обильные осадки вызвали наводнения, из-за чего местами были объявлены "красные" коды опасности, а местных жителей просят эвакуироваться

Об этом сообщил в Facebook журналист Богдан Скоклиев.

"Румыния, округ Горж, 5 января 2021. Ночью и утром национальная метеослужба объявила сразу 6 "красных" кодов опасности. Местных жителей просили эвакуироваться через систему экстренных предупреждений по телефону", - написал Скоклиев.

По данным журналиста, за несколько часов выпало более 100 мм осадков. В результате наводнения погибли домашние животные, информации о пострадавших людях пока не поступало.

Румыния, округ Gorj, 5 января 2021. Ночью и утром национальная метеослужба объявила сразу 6 «красных» уровней ... Опубликовано Bogdan Skokliev Вторник, 5 января 2021 г.

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