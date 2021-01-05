В Нагорном Карабахе хотят построить международный аэропорт

5 января, 2021, 18:57

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился начать строительство международного аэропорта в районе Нагорного Карабаха

Об этом глава Азербайджана сообщил во время встречи с новым министром культуры Анаром Керимовым, передает АзерТАдж.

Алиев планирует построить аэропорт в Физули.

По его словам, уже началась подготовка к строительству.

"Уже дано указание. Сейчас выбираем места. Будут проведены работы по разминированию территории", - сказал он.

Построить международный аэропорт планируют в конце 2021 года. По словам президента Азербайджана, аэродром в Физули позволит приглашать иностранных гостей в город Шуши, который объявлен культурной столицей Азербайджана.

10 ноября Армения подписала с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это спровоцировало массовые протесты в Ереване: митингующие захватили здание правительства и парламента страны.

В рамках мирного соглашения Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, и линию контакта сторон, по согласию, должны контролировать миротворческие силы - российские и турецкие военные.

Вскоре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было принято под давлением армянских военных, и назвал ситуацию "большой неудачей и большой катастрофой". При этом он отметил, что не собирается уходить в отставку.

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