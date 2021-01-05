В Киеве в течение суток обнаружили 846 случаев COVID-19, в общем зафиксировано 114 369 заражений

5 января, 2021, 11:35

В понедельник, 4 января, в Киеве обнаружили 846 новых заражений коронавирусом COVID-19, умерли 26 человек

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

В числе новых заражений коронавирусом 24 случая зафиксировано у детей, 33 - среди медиков. Больше всего заражений обнаружили в Дарницком районе - 154, в Днепровском - 125 и в Соломенском - 104 случая.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов, также зарегистрировано 567 случаев выздоровления.

Всего в Киеве зафиксировано 114 369 заражений COVID-19, из них 2003 случая - летальные. Выздоровел после заражения коронавируса 40921 житель столицы.

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