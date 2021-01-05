Убийство Шеремета: белорусский экс-спецназовец заявил, что готов свидетельствовать в украинской прокуратуре

5 января, 2021, 09:32

Экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар заявил о готовности дать показания Офису генпрокурора Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом Макар заявил в комментарии журналистам, передает "Суспільне".

"Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Также я сказал, что показания будет готов предоставить бывший сотрудник, который сейчас уехал в страну Евросоюза ", - сказал Макар.

Экс-спецназовец отметил, что передал записи разговоров белорусских силовиков по подготовке убийства Павла Шеремета еще в декабре 2020 года и добавил, что планирует приезд в Киев в случае готовности украинской стороны.

"Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины. Сейчас очень плохая ситуация с ковидом, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов ", - добавил Макар.

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Также экс-силовик добавил, что записи получил еще в 2012 году от собственных источников в КГБ Беларуси.

"Этот материал ко мне попал в 2012 году от моих анонимных источников из Комитета госбезопасности Республики Беларусь. В 2012 году я эту запись послушал и услышал там имя моего друга. Это Олег Алкаев (Олег Алкаев - ексначальник Минского СИЗО, руководитель" расстрельной группы ", выполнявшей смертные приговоры. Выехал из Беларуси в 2001, стал критиком режима Лукашенко. В 2007 году Павел Шеремет издал книгу Алкаева " расстрельной команды "- ред.). После чего я понял, что мне необходимо спасти ему жизнь" , - сказал Макар.

Экс-сотрудник белорусского спецназа также рассказал о других лицах, которых планировали убить белорусские силовики.

"Я сначала передал (записи - ред.) американским спецслужбам, чтобы спасти жизнь Алкаева, он сейчас жив. Также благодаря этому остаются живыми Бородач и Дудкин (на записи собеседники также обсуждают екскомандира бригады спецназа Владимира Бородача и начальника отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина - ред.). Также планировалось и физическое устранение Андрея Суздальцева (российский политолог - ред.), он жив. Но, к сожалению, Павла Шеремета уже с нами нет ", - сказал Макар.

Кроме того, экс-силовик добавил, что записи прошли необходимые экспертизы.

"Делал записи мой анонимный источник, который сейчас находится в Евросоюзе. Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза. и самое главное, что человек, бывший работник КГБ, который имеет непосредственное отношение и к тем людям, с которыми разговаривает Зайцев (эксглава КГБ Беларуси - ред.), сейчас находится в стране ЕС и готов дать показания в Европейском международном суде, и в Генпрокуратуре Украины ", - сказал Макар.

Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016.

12 декабря 2019 украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугар.

10 декабря 2020 Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащего о подготовке убийства Павла Шеремета.

В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия" .

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