Трамп пообещал "ожесточенную битву" за пост президента

5 января, 2021, 19:56

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников бороться за результаты выборов и пообещал устроить "ожесточенную битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом

Об этом Трамп заявил во время выступления в городе Далтоне (штат Джорджия).

Трамп обратился к своим сторонникам с призывом не дать украсть его победу на выборах.

"Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в следующий раз. Или не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным преимуществом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты - это недопустимо", - заявил Трамп.

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Он заявил, что победил на выборах президента США "с большим отрывом", а также заявил о неприемлемости "фальсификации выборов". При этом Трамп заявил, что в случае победы демократов в США начнется коммунизм.

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