Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в ближайшие дни ждать дождь и мокрый снег
Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Дождь, местами с мокрым снегом ожидается 6 января на севере Украины, на крайнем западе и на Луганщине. На остальной территории - без осадков", - написала госпожа Диденко.
На Рождество дождь и мокрый снег ожидается почти на всей территории страны.
"Циклон, который уже сейчас разминается на юго-западе Европы, 7 января охватит практически всю Украину дождем и мокрым снегом и еще и сильным северо-западным ветром. Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2 ... + 6 градусов, на востоке будет свежее, 0 ... + 3 градуса, на юге будет по-весеннему тепло, +7 ... + 13 градусов. на Рождество небольшое похолодание предполагается в западной части Украины ", - рассказала Диденко.
С 9-10 января в Украине ожидается похолодание.
"Постепенно будет снижаться температура воздуха практически повсеместно и, по предварительным прогнозам, уже на Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения, мы встретим с морозом", - отметила Диденко.
В Киеве 6-7 января будет влажная погода с осадками.
"В Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество столицу также посетит циклон. Поэтому осадки, дождь и мокрый снег ожидаются", - написала госпожа Диденко.
Сочельник в Украине - уже вот-вот ... Завтра влажная погода удержится, где-то - туманы, где-то - осадки. На первой ...Опубликовано Наталкой Диденко Вторник, 5 января 2021 г.
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