Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в ближайшие дни ждать дождь и мокрый снег

5 января, 2021, 13:52

В среду, 6 января, в северных и западных частях Украины и Луганской области ожидается дождь с мокрым снегом

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Дождь, местами с мокрым снегом ожидается 6 января на севере Украины, на крайнем западе и на Луганщине. На остальной территории - без осадков", - написала госпожа Диденко.

На Рождество дождь и мокрый снег ожидается почти на всей территории страны.

"Циклон, который уже сейчас разминается на юго-западе Европы, 7 января охватит практически всю Украину дождем и мокрым снегом и еще и сильным северо-западным ветром. Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2 ... + 6 градусов, на востоке будет свежее, 0 ... + 3 градуса, на юге будет по-весеннему тепло, +7 ... + 13 градусов. на Рождество небольшое похолодание предполагается в западной части Украины ", - рассказала Диденко.

С 9-10 января в Украине ожидается похолодание.

"Постепенно будет снижаться температура воздуха практически повсеместно и, по предварительным прогнозам, уже на Василия, Украинский Новый год и следующий Сочельник, накануне Крещения, мы встретим с морозом", - отметила Диденко.

В Киеве 6-7 января будет влажная погода с осадками.

"В Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество столицу также посетит циклон. Поэтому осадки, дождь и мокрый снег ожидаются", - написала госпожа Диденко.

Сочельник в Украине - уже вот-вот ... Завтра влажная погода удержится, где-то - туманы, где-то - осадки. На первой ... Опубликовано Наталкой Диденко Вторник, 5 января 2021 г.

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