Страны Персидского залива договорились остановить трехлетнюю вражду с Катаром

5 января, 2021, 20:35

Лидеры стран Персидского залива подписали соглашение о "солидарность и стабильность", чтобы прекратить трехлетнюю дипломатическую спор с Катаром

Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, передает Al Jazeera .

5 января лидеры шести стран Персидского залива собрались в Саудовской Аравии на ежегодный саммит на фоне прорыва в длительном споре, возникшем между возглавляемым Саудовской Аравией блоком стран и Катаром.

Они подписали декларацию Аль-Ула, названную в честь саудовского города, где проходит саммит, и заключительное коммюнике. Детали декларации не сообщаются.

В то же время отмечается, что Саудовская Аравия согласилась открыть сухопутные, морские и воздушные границы с Катаром после трехлетней несогласия.

Как сообщалось, в июне 2017 Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации региона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb