СБУ разоблачила рекордную партию героина на 23 миллиарда гривен

5 января, 2021, 21:20

Украинский спецслужбам удалось предотвратить контрабанду в Евросоюз крупной партии кокаина из Турции

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

Граждане Турции незаконно завезли 1035 кг героина на 2300000000 гривен в Украину через Одесский порт. Это произошло в декабре 2020 года.

Сотрудники СБУ вышли на злоумышленников - трех иностранцев задержали во Львове. Там иностранцы фасовали наркотики в арендованных складах.

Через некоторое время был задержан и организатор наркотрафика, он тоже находился в Украине.

Героин злоумышленники планировали доставлять в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.

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