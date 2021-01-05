СБУ разоблачила рекордную партию героина на 23 миллиарда гривен
5 января, 2021, 21:20
Украинский спецслужбам удалось предотвратить контрабанду в Евросоюз крупной партии кокаина из Турции
Об этом сообщает пресс служба СБУ.
Граждане Турции незаконно завезли 1035 кг героина на 2300000000 гривен в Украину через Одесский порт. Это произошло в декабре 2020 года.
Сотрудники СБУ вышли на злоумышленников - трех иностранцев задержали во Львове. Там иностранцы фасовали наркотики в арендованных складах.
Через некоторое время был задержан и организатор наркотрафика, он тоже находился в Украине.
Героин злоумышленники планировали доставлять в страны Евросоюза под видом дипломатического груза.
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