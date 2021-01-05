Санду рассказала, о чем будет говорить с Зеленским в Киеве

5 января, 2021, 16:37

Президент Молдовы Мая Санду рассказала, какие конкретные вопросы планирует поднять на встречах с руководством Украины в Киеве в рамках своего первого зарубежного визита в должности

Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle.

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с паном Зеленским. И это только начало", - сказала она.

Санду отметила, что целью визита является восстановление отношений между соседями.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года. Нам важно восстановить отношения", - отметила она.

Санду подчеркнула, что есть много конкретных вопросов, на которые нужно найти ответы.

"Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, о гидроэлектростанции", - рассказала президент Молдовы.

Как сообщалось, Мая Санду 12 января посетит Украину с официальным визитом.

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