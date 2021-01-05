С учетом "Дии": МЗ анонсировало внедрение электронного кабинета пациента

5 января, 2021, 11:53

Министерство здравоохранения анонсировало внедрение в Украине в 2021 году электронного кабинета пациента

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МЗ.

"В конце декабря прошлого года правительство одобрило инициированную МЗ Концепцию развития электронного здравоохранения. ... Согласно разработанной Road Map запланировано более 30 цифровых проектов, которые будут реализованы в течение 2021 года. Будет введен электронный кабинет пациента, в том числе с интеграцией с сервисом "Дия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минздраве обещают в 2021 году полностью перейти на электронные больничные.

"Будет продолжаться развитие направления медицинских заключений, в том числе электронных больничных - в 2021 году Минздрав планирует полностью отказаться от бумажных листков нетрудоспособности", - отметили в Минздраве.

В рамках реализации проектов также планируется интеграция электронного здравоохранения с другими государственными системами и реестрами, совершенствование и расширение функционала верификации данных, их безопасности и надежности.

Результаты брифинга министра здравоохранения Украины Максим Степанов за 5 января: ▪️В Украине существенно уменьшилась ... Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Вторник, 5 января 2021 г.

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