С учетом "Дии": МЗ анонсировало внедрение электронного кабинета пациента
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МЗ.
"В конце декабря прошлого года правительство одобрило инициированную МЗ Концепцию развития электронного здравоохранения. ... Согласно разработанной Road Map запланировано более 30 цифровых проектов, которые будут реализованы в течение 2021 года. Будет введен электронный кабинет пациента, в том числе с интеграцией с сервисом "Дия", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минздраве обещают в 2021 году полностью перейти на электронные больничные.
"Будет продолжаться развитие направления медицинских заключений, в том числе электронных больничных - в 2021 году Минздрав планирует полностью отказаться от бумажных листков нетрудоспособности", - отметили в Минздраве.
В рамках реализации проектов также планируется интеграция электронного здравоохранения с другими государственными системами и реестрами, совершенствование и расширение функционала верификации данных, их безопасности и надежности.
Результаты брифинга министра здравоохранения Украины Максим Степанов за 5 января: ▪️В Украине существенно уменьшилась ...Опубликовано Министерство здравоохранения Украины Вторник, 5 января 2021 г.
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