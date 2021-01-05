"Очевидная дезинформация": защита Антоненко о заявлении МВД, что возможная причастность Беларуси к убийству Шеремета "подтверждает версию следствия"

5 января, 2021, 12:35

Защитники музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета, назвали "очевидной дезинформацией" заявление МВД Украины о том, что записи разговоров белорусских силовиков о подготовке убийства Шеремета якобы "подтверждают основную версию следствия"

Об этом говорится в заявлении защитников Антоненко Дмитрия Кругового, Витали Галенченка и Станислава Кулика, обнародованном на сайте юридической компании "СЕНС Украина" .

"Национальная полиция Украина и представители МВД сегодня распространили ложные сведения о том, что якобы "белорусская версия" заказчиков убийства для них новая и она не противоречит обвинению, выдвинутому г. Антоненко, г. Дугар, г. Кузьменко. Однако, это очевидная дезинформация. Во-первых, в деле отсутствуют какие-либо даже отдаленные намеки на связь обвиняемых с любыми спецслужбами, в том числе иностранными. во-вторых, целью организаторов преступления сторона обвинения называет "создание в украинском обществе крайне резонансного события с целью дальнейшей провокации многочисленных акций протеста". Это никак не согласуется с версией, обнародованной сегодня в Брюсселе", - говорится в заявлении.

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Защитники Антоненко отметили, что, несмотря на белорусское происхождение и политические взгляды Шеремета, а также убийство его 20 июля - в годовщину первой инаугурации Александра Лукашенко, - украинское следствие ранее вообще не рассматривало "белорусский след".

"Белорусский след" с учетом политической позиции Павла Шеремета должен быть приоритетной версией расследования, особенно с учетом того, что убийство произошло 20 июля - в день первой инаугурации Александра Лукашенко в 1994 году - дата, которую тот, по данным СМИ, ежегодно неофициально празднует . ... Тщательно изучив все представленные следствием "доказательства", защита утверждает, исходя из имеющихся материалов, ранее версия причастности белорусских спецслужб вообще не исследовалась и не рассматривалась. Более того, о ней также постоянно забывали министр и его заместители, руководители полиции, прокуроры и следователи во время своих пропагандистских заявлений и выступлений перед законодателями и во время телевизионных шоу, всеми силами пытаясь ввести общественность в сторону от этой версии. Звучали слова и Россия, и ПТСР, и экстремизм, и шизофрения исполнителей, но о Беларуси - ни одного упоминания ", - отмечают защитники Антоненко.

Публикуем официальное заявление защитников Андрея Антоненко относительно обнародования бывшим сотрудником белорусских спецслужб ... Опубликовано СЕНС Консалтинг - Sense Consulting Понедельник, 4 января 2021 г.

Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016 года.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугар.

10 декабря 2020 года Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меры для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащего о подготовке убийства Павла Шеремета.

В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия" .

Белорусский эксспецназовец заявил, что готов свидетельствовать в украинской прокуратуре.

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