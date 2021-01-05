Путин не будет "стрелять себе в ногу" в отношениях с Украиной, - Песков

5 января, 2021, 15:47

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в отношениях с Украиной не будет "стрелять себе в ногу"

Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, опубликованном в его канале на YouTube.

"Украина пошла за красные линии. Это трагедия, то что произошло в Украине. Причем это трагедия для всей Европы", - сказал Песков, уточнив, что под красными линиями он имеет в виду нарушение российских интересов.

Комментируя слова Соловьева о том, что "Путин не отвечает в режиме пинг-понга" на нарушение красных линий, Песков отметил, что "стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, это не его".

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