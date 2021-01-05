Нацгвардия Украины разработает доктрину по принципам НАТО

5 января, 2021, 10:07

Нацгвардия Украины начинает разработку доктрины по принципам Североатлантического Альянса

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД Украины.

Представители Группы советников по вопросам доктрины и образования посольства США в Украине провели семинар по разработке институциональной доктрины НГУ по подходам военных формирований стран НАТО. В семинаре также приняли участие представители Вооруженных сил Канады в Украине.

"В Нацгвардии Украины есть ряд документов, которые определяют ее деятельность, есть Концепция и есть планирование на разных уровнях, но нет такого документа как доктрина, применяемая в военных структурах стран-членов НАТО, и определяющая роль и место органов военного управления, командиров (начальников) всех уровней, порядок и принципы взаимодействия внутри структуры на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях по организации выполнения повседневных задач и обеспечения подготовки к выполнению задач в будущем. Важно, чтобы доктрина Национальной гвардии Украины не противоречила национальным нормативным документам как по вопросам обороны, так и по вопросам безопасности и была совместимой с доктринами стран-партнеров", - сказал представитель группы советников по вопросам доктрины и образования майор Гарри Квош.

Старт работы по разработке Доктрины при участии американских и канадских представителей запланирован в начале 2021 года.

Нацгвардия Украины начинает разработку доктрины НГУ по принципам # НАТО Представители ... Опубликовано МВД УкраиныПонедельник, 4 января 2021 г.

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