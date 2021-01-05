Китайского финансиста приговорили к смертной казни за вымогательство $260 млн и двоеженство

5 января, 2021, 18:53

Суд Китая приговорил бывшего главу одной из крупнейших китайских компаний по управлению активами к смертной казни за вымогательство $260 млн взятки, коррупцию и двоеженство

Как сообщает AFP, бывший глава компании China Huarong Asset Management Co Лай Сяоминь признан виновным в злоупотреблении своим служебным положением и двоеженстве. По версии обвинения, он жил со своей любовницей вне брака в течение длительного времени и имеет внебрачных детей.

В январе 2020 года на государственном телеканале CCTV показали признание Сяоминя, а также стопки денег, которые якобы обнаружили в его квартире в Пекине. На видео также показали дорогие автомобили и золотые слитки, которые, по сообщениям, он получил в качестве взятки.

Экс-финансист, расследование против которого началось в апреле 2018 года, также присвоил более 25 млн юаней ($3,8 млн) государственных средств в период с 2009 по 2018 год.

Во время своего телевизионного признания Сяоминь сказал, что "не потратил ни копейки, а просто оставил их там... Я не решился их потратить".

После предъявления обвинений его исключили из Коммунистической партии КНР. Суд также постановил конфисковать все личные активы и лишить его политических прав.

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