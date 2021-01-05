Киев может изменить движение транспорта в локдаун

5 января, 2021, 21:31

Во время усиленных карантина интервал движения общественного транспорта в Киеве может быть изменено

Об этом сообщает пресс служба КГГА .

"Общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - должен осуществлять перевозки пассажиров только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения. Подчеркиваем, что во время действия дополнительных противоэпидемических ограничений с 8 до 24 января интервал движения общественного транспорта может быть изменен" , - говорится в сообщении.

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

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Отмечается, что о соответствующих изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

Городская власть Киева призывает горожан не пользоваться общественным транспортом без необходимости.

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