Коронавирус в Украине: в течение суток - 5334 новых заражения, 202 человека умерли

5 января, 2021, 08:49

По состоянию на утро вторника, 5 января, в Украине зафиксировано 1 083 585 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 19 129 - летальные, 747408 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В течение суток 4 января было зафиксировано 5334 новых случая коронавируса (из них дети - 164, медработники - 362), 202 пациента умерли, 13850 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 846 случаев;

Винницкая область - 76 случаев;

Волынская область - 86 случаев;

Днепропетровская область - 320 случаев;

Донецкая область - 269 случаев;

Житомирская область - 77 случаев;

Закарпатская область - 65 случаев;

Запорожская область - 418 случаев;

Ивано-Франковская область - 61 случай;

Киевская область - 266 случаев;

Кировоградская область - 25 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Львовская область - 371 случай;

Николаевская область - 87 случаев;

Одесская область - 682 случая;

Полтавская область - 376 случаев;

Ровенская область - 137 случаев;

Сумская область - 59 случаев;

Тернопольская область - 53 случая;

Харьковская область - 313 случаев;

Херсонская область - 84 случая;

Хмельницкая область - 40 случаев;

Черкасская область - 376 случаев;

Черновицкая область - 127 случаев;

Черниговская область - 87 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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