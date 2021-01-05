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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в течение суток - 5334 новых заражения, 202 человека умерли

Коронавирус в Украине: в течение суток - 5334 новых заражения, 202 человека умерли

По состоянию на утро вторника, 5 января, в Украине зафиксировано 1 083 585 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 19 129 - летальные, 747408 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

В течение суток 4 января было зафиксировано 5334 новых случая коронавируса (из них дети - 164, медработники - 362), 202 пациента умерли, 13850 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

  • г. Киев - 846 случаев;
  • Винницкая область - 76 случаев;
  • Волынская область - 86 случаев;
  • Днепропетровская область - 320 случаев;
  • Донецкая область - 269 случаев;
  • Житомирская область - 77 случаев;
  • Закарпатская область - 65 случаев;
  • Запорожская область - 418 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 61 случай;
  • Киевская область - 266 случаев;
  • Кировоградская область - 25 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Львовская область - 371 случай;
  • Николаевская область - 87 случаев;
  • Одесская область - 682 случая;
  • Полтавская область - 376 случаев;
  • Ровенская область - 137 случаев;
  • Сумская область - 59 случаев;
  • Тернопольская область - 53 случая;
  • Харьковская область - 313 случаев;
  • Херсонская область - 84 случая;
  • Хмельницкая область - 40 случаев;
  • Черкасская область - 376 случаев;
  • Черновицкая область - 127 случаев;
  • Черниговская область - 87 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях", - отметили в Минздраве.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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