JPMorgan прогнозирует рост цены биткоина до 146 тысяч долларов

5 января, 2021, 15:19

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет JPMorgan.

Отмечается, что текущая рыночная капитализация биткоинов в 575 млрд долларов должна вырасти в 4,6 раз, чтобы соответствовать общему объему инвестиций частного сектора в золото через биржевые фондиы или слитки и монеты.

"Вытеснение золота как "альтернативной" валюты свидетельствует о большом потенциале роста стоимости биткоина в долгосрочной перспективе.

Но сближение волатильности между биткоинами и золотом вряд ли произойдет быстро, и, на наш взгляд, это многолетний процесс. Это означает, что теоретическую цену на биткоин - 146 тысяч долларов - следует рассматривать как долгосрочную", - пишут эксперты JPMorgan.

В то же время стратеги предупредили, что нельзя исключать возможность возникновения спекулятивной мании, которая уже в ближайшее время может подтолкнуть курс биткоина до 50-100 тыс. долларов. Однако такие ценовые уровни окажутся неустойчивыми, добавили в JPMorgan.

По состоянию на 12:59 5 января (по Киеву), по данным Coin Desk, стоимость биткоина составляла 31 413 долларов.

Стоимость криптовалюты Bitcoin, что уже несколько недель подряд била собственные исторические рекорды, потеряла за сутки 11,7% и в понедельник упала ниже отметки в 29 тысяч долларов.

Потеря в стоимости наблюдается после прыжка 2-3 января, когда криптовалюта добавила в стоимости более 4000 долларов с пиком в 34 366 долларов .

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