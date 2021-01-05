Додик отдаст икону, похищенную в Луганске, - но не Украине

5 января, 2021, 17:54

Сопредседатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции во вторник заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, тем, от кого ее получил - но не Украине

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

Додик выступил перед прессой после выхода из больницы - последние 25 дней, в течение которых разгорелся скандал вокруг подаренной главе МИДа России украинской иконы, он лечился от коронавируса.

Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власти в Украине не ищут эту икону", - сказал он.

Следует подчеркнуть, что его слова не соответствуют действительности, поскольку посольство Украины публично настаивает на возвращении иконы.

Додик повторил предыдущее заявление своего офиса, дескать, это "семейная икона", которая принадлежала семье из Республики Сербской. Посольство Украины заявило, что не получило никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины.

Додик заявил журналистам, что позиция посольства Украины якобы базируется на сообщениях СМИ, "на основе вашей лжи", и пообещал вернуть икону тем, от кого ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят остальное", - отметил Милорад Додик.

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