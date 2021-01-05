ЦИК интересуется, можно ли провести выборы вблизи линии фронта в Донбассе 28 марта

5 января, 2021, 21:27

ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями

Об этом сообщает пресс служба ЦИК .

Во время заседания комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 в отдельных территориальных общинах этих областей.

В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области.

В ЦИК напоминают, что 8 августа 2020 комиссия на основании соответствующих выводов Донецкой и Луганской ОГА - ОВЦА установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни.

Отмечается, что согласно законодательству, комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Поэтому с целью обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан Украины Комиссия приняла соответствующее обращение.

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