Били из гранатометов и пулеметов: за прошедшие сутки россияне 5 раз обстреляли бойцов ООС

5 января, 2021, 08:20

В понедельник, 4 января, российские военные в зоне проведения операции Объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного и Лебединского оккупанты стреляли по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово захватчики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского россияне совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

4 января боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.

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