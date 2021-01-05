Били из гранатометов и пулеметов: за прошедшие сутки россияне 5 раз обстреляли бойцов ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Водяного и Лебединского оккупанты стреляли по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово захватчики дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Луганского россияне совершили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
"О всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
4 января боевых потерь и ранений среди украинских военных не зафиксировано.
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