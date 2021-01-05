Байден пообещал гражданам по $ 2 тыс. поддержки в условиях эпидемии в случае избрания Джорджией демократов в Сенат

5 января, 2021, 13:00

Избранный президент США Джо Байден пообещал, что государство выплатит гражданам по $ 2 тыс. в поддержку в условиях пандемии COVID-19, если в штате Джорджия сенаторами выберут демократов Джона Оссофа и Рафаэля Уорнока, что позволит Демократической партии получить большинство в Сенате

Об этом Байден заявил во время выступления в штате Джорджия, передает NBC .

"Если вы отправите Джона и Рафеля в Вашингтон, чеки на $ 2 тыс. будут выданы. Это означает восстановление надежды, порядочности и чести для стольких людей, борющихся с коронавирусом прямо сейчас", - сказал Байден.

По мнению Байдена, избрание Оссоффа и Уорнока "сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна".

"Джорджия, вся нация смотрит на тебя. Один штат может задать курс не только на следующие четыре года, но и на следующее поколение", - сказал Байден.

Байден также обвинил действующего президента страны Дональда Трампа в пренебрежении выполнением обязанностей главы государства.

Сейчас большинство в Сенате США имеет Республиканская партия. Если в Джорджии сенаторами выберут демократов, большинство в Сенате получит Демпартия.

Действующими сенаторами от Джорджии являются республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью. Трамп призвал голосовать Леффлера и Пердью, назвав это "последним шансом спасти Америку, которую мы любим".

Келли Леффлер во время выступления на митинге накануне голосования заявила, что в случае победы присоединится к группе конгрессменов, которые пытаются обжаловать проигрыш Дональда Трампа на президентских выборах.

Напомним, в США конгрессмены требуют от ФБР открыть уголовное дело против Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером, в которой президент потребовал "найти 11780 голосов" в его пользу.

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