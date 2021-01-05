Американские лотереи производят бешеный фурор, украинцы могут выиграть свыше 820 миллионов долларов в джекпотах

5 января, 2021, 11:00

Вы не поверите, но в Америке у некоторых киосков, продающих лотерейные билеты Mega Millions и Powerball уже выстраиваются длинные очереди из желающих сорвать куш с началом 2021 года

Как сообщают некоторые авторитетные издания, жители штата Невады, где лотерейные билеты не продаются, массово прорываются к границе с Калифорнией, чтобы купить заветные билеты.

"Это же американская мечта, чувак. Каждый хочет выиграть, так? Мне бы тоже не помешало", - сообщил Гомер Сполдинг из Индианаполиса, стоя в очереди за своим билетом лотереи MegaMillions.

Джекпоты американских лотерей редко превышают сумму в 400 миллионов долларов – как правило, кто-то выигрывает их намного раньше, это связано с высоким спросом на билеты.

Джекпоты Mega Millions и Powerball не обнулялись с сентября 2020 года, и шансы, что один из них, или оба будут выиграны уже на этой неделе, очень высоки. Вы можете попытаться выиграть джекпот Mega Millions в размере 432 миллионов долларов СШАи Powerball в размере 410 миллионов долларов США, как и тысячи украинцев, которые приобретают официальные билеты онлайн на TheLotter.

Если вам посчастливилось выиграть такой джекпот, было бы разумно проконсультироваться с профессиональными финансовыми и налоговыми консультантами, прежде чем тратить свой выигрыш. А если вам интересно, как вы могли выиграть такое состояние, не покидая территории Украины, вы будете удивлены, узнав, что вы можете купить официальные лотерейные билеты США онлайн на TheLotter.com.

Билеты доступны на TheLotter и должны быть заказаны не позднее, чем за 2 часа до закрытия тиража, чтобы гарантировать покупку подлинного билета в официальной точке продажи.

Американцы привыкли к длинным очередям за лотерейными билетами, когда джекпоты бьют рекорды

Законно ли играть в американские лотереи из Украины?

Алекс Гальвес, юрист и иммиграционный эксперт в США, подчеркивает, что каждый может участвовать и выигрывать призы американских лотерей, включая Mega Millions: «Вам не обязательно быть резидентом, чтобы получить лотерейный джекпот, потому что все, что Американское правительство хочет, чтобы налоги уплачивались, и для этого не требуется номер социального страхования ».

Расс Лопес, заместитель директора по связям с общественностью Калифорнийской лотереи, добавляет: «Даже человек без документов может купить билет и получить приз, если он выиграет в Mega Millions, ему не обязательно быть гражданином, потому что необходимо иметь в виду, что ни один закон в Соединенных Штатах не запрещает иностранцу выигрывать в лотерею».

Когда состоятся следующие тиражи лотерей США?

• Mega Millions с джекпотом 432 миллиона долларов США: вторник, 5 января.

• Powerball с джекпотом 410 миллиона долларов США: среда, 6 января.

TheLotter с 2002 года является крупнейшей онлайн площадкой для покупки лотерейных билетов онлайн с более чем 5,6 миллионами выигравших пользователей со всего мира и почти 100 миллионами долларов, выплаченными в призах. Среди крупнейших победителей TheLotter - женщина из Панамы, выигравшая 30 миллионов долларов, и гражданин Ирака, выигравшая 6,4 миллиона долларов.