Желтый уровень опасности: украинцев предупредили о тумане в большинстве регионов

4 января, 2021, 09:43

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупредили о тумане, который ожидается почти по всей Украине

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что 4 января в Украине, кроме северных областей, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

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