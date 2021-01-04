Иран захватил танкер для химических веществ под флагом Южной Кореи
Об этом сообщает Hromadske .
Танкер направлялся в Объединенные Арабские Эмираты. По информации СМИ, судно перевозило метанол и другие химические вещества. На его борту находились 20 членов экипажа.
В Королевском флоте Великобритании сообщили, что в проливе "состоялось взаимодействие" между торговым судном и иранскими властями, которая заставляет танкер изменить курс в территориальные воды Ирана.
Южная Корея направила пролив свое подразделение по борьбе с пиратством. В ВМС США, которые базируются в Бахрейне, знают об инциденте и отслеживают ситуацию.
Министерство обороны и посольство Южной Кореи попросили Иран подтвердить безопасность экипажа и как можно скорее освободить судно.
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