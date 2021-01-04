Иран захватил танкер для химических веществ под флагом Южной Кореи

4 января, 2021, 21:50

В Ормузском проливе Иран задержал танкер для химических веществ под флагом Кореи

Об этом сообщает Hromadske .

Танкер направлялся в Объединенные Арабские Эмираты. По информации СМИ, судно перевозило метанол и другие химические вещества. На его борту находились 20 членов экипажа.

Судно обвинили в "химическом загрязнении Персидского залива".

В Королевском флоте Великобритании сообщили, что в проливе "состоялось взаимодействие" между торговым судном и иранскими властями, которая заставляет танкер изменить курс в территориальные воды Ирана.

Южная Корея направила пролив свое подразделение по борьбе с пиратством. В ВМС США, которые базируются в Бахрейне, знают об инциденте и отслеживают ситуацию.

Министерство обороны и посольство Южной Кореи попросили Иран подтвердить безопасность экипажа и как можно скорее освободить судно.